أونيس يهنئ وزيرة الثقافة بـ«حكومة الوحدة الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 03:00 مساء
مبروكة توغي عثمان (الإنترنت)

تقدمت الهيئة العامة للثقافة بالتهنئة إلى مبروكة توغي عثمان، لمناسبة تعيينها وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، بحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في منشور لصفحة الهيئة في «فيسبوك»، الجمعة، الموقع من رئيس الهيئة حسن أونيس: «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لمعالي الأستاذة مبروكة توغي عثمان، بمناسبة تعيينها وزيرًا للثقافة والتنمية المعرفية. وإذ نبارك لها هذا التكليف، نتمنى لها كل النجاح، والتوفيـق من الله العلي القدير، في مهمتها، واستكمال ما قمنا به، للارتقاء بقطاع الثقافة، لما فيه خير وطننا».

وحسب المتداول على صفحات التواصل، فإن السيدة التباوية مبروكة توغي عثمان (45 عاما) حاصلة على بكالوريس العلوم من جامعة سبها، وماجستير إدراة أعمال، وماجستير في الفيزياء النووية، وتجيد الإنجليزية إلى جانب العربية والتباوية، وسبق لها العمل في جامعة سبها، كما أنها عضو جمعية الاتحاد العام للنساء ليبيا، وعضو مؤسس تجمع نساء فزان، وعضو مؤسس في منظمة المرأة الوطنية.

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