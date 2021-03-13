فسخ خطوبة جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 10:46 صباحا
جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز في لوس أنجليس في 19 يناير 2020 (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن المغنية جنيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز فسخا خطوبتهما.

وكانت لوبيز (51 عاما) تتشارك حياتها مع رودريغيز (45 عاما) منذ أربع سنوات، واشتريا معا العام الماضي منزلا بقيمة قُدّرت بأربعين مليون دولار في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ولم يؤكد لوبيز ورودريغيز المعلومات التي أوردها موقعا «بايج سيكس» و«تي إم زي».

ولا تزال المغنية والممثلة موجودة حاليا في جمهورية الدومينيكان حيث تشارك في تصوير عمل فني. وهي نشرت الجمعة مقطعا مصورا يظهرها تضحك خلال مشاركاتها في برامج تلفزيونية مختلفة، مرفقة المنشور بدعوة المتابعين إلى «إيجاد سبب جيد للضحك اليوم».

أما لاعب البيسبول السابق فنشر على الشبكة عينها صورة له على متن يخت قبالة سواحل ميامي.

ورغم أن كثيرين فوجئوا بنبأ الانفصال، غير أن ذلك لم يكن حال الجميع. فنقلت مجلة «بيبل» عن مصدر لم تسمّه قوله إن هذا الأمر «كان متوقعا منذ زمن بعيد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يعود إلى نشاطه بمعسكر داخلي استعدادا لموقعة تونس
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
الدبيبة «مستاء» من إدارة أزمة الوباء.. ويؤكد: مكافحة الفساد ستبدأ من «كورونا»
ليبيا
الأهلي طرابلس والهلال يحصلان على العلامة الكاملة في الدوري
رياضة محلية
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
من السباقات إلى موائد الطعام.. سر شغف العرب بتربية الحمام
منوعات
دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول