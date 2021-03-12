الشطشاط عضوا بلجنة المشاهدة وانتقاء الأفلام بمهرجان «فيلم التراث»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 12 مارس 2021, 05:57 مساء

اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي لـ«فيلم التراث» المقرر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، المخرج الليبي محمد الشطشاط لعضوية لجنة المشاهدة وانتقاء الأفلام.

وقال المخرج محمد الشطشاط لـ«بوابة الوسط» الجمعة: «شاركت العام الماضي في الدورة الأولى لمهرجان فيلم التراث بفيلم يحمل عنوان مؤسس المسرح الليبي محمد عبدالهادي، وكان عبر (الأون لاين) بسبب جائحة كورونا».
 
ولفت الشطشاط إلى أن «المؤسسين لهذا المهرجان اختاروني أن أكون من أعضاء المشاهدة وانتقاء الأفلام للدورة الثانية وهذا شرف كبير لي».

وأشار المخرج محمد الشطشاط إلى أن الشروط للمشاركة سيجرى الإعلان عنها وشروط الاشتراك قريبا جدا وهدفنا هو أن يستمر التراث العربي دائما.

وأعلن المهرجان العربي لـ«فيلم التراث» أن موعد دورته الثانية سيكون في شهر أكتوبر المقبل برئاسة شرفية للدكتور عبدالعزيز المسلم والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي رئيسا للمهرجان في القاهرة.

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