سميرة سعيد تستعد لطرح «متاهة» خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 01:20 مساء
الفيديو كليب من المقرر طرحه خلال أيام (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد صورة عبر حسابها على «فيسبوك» للترويج لكليب أغنيتها الجديدة «متاهة»، والمقرر طرحه قريبا، وهو من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج نضال هاني.

ودخلت الفنانة الملقبة بـ«الديفا» أخيرًا قائمة «التريند» بآخر أغانيها، والتى تحمل اسم «بحب معاك» أول أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل وتوزيع أحمد حسام، ومكس وماستر إلهامي دهيمة.

وحققت الأغنية ثلاثة ملايين و300 ألف مشاهدة، وهي الأغنية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام».

وتتعاون سميرة سعيد في ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم، محمد القاياتي وشادي نور ومحمود طلعت وأشرف أمين ورمضان محمد، وبلال سرور وإيهاب عبدالواحد ومحمد يحيى وحمدي الصديق ورضوان الأسمر وشادي محسن وأحمد العدل، أما الموزعون فتعاونت مع محمد مصطفى وهاني يعقوب وأمير محروس وهاني ربيع وأحمد حسام.

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