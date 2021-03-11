هدير الديب: أقدم شخصية جديدة في مسلسل «ورا كل باب»

هدير الديب ومفيد عاشور في كواليس تصوير «ورا كل باب» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة المصرية هدير الديب من تصوير مشاهدها في مسلسل «ورا كل باب»، مع المخرجة إيمان الحداد في ديكور أحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد.

وقالت هدير إن التصوير استمر هناك لمدة ثلاثة أيام، وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان محسن محيي الدين ومفيد عاشور وكريم الحسيني، مشيرة إلى أنها ستظهر خلال القصة الثالثة من المسلسل التي تحمل اسم «أيامنا الحلوة»، وهي من إخراج إيمان الحداد، حيث يضم المسلسل خمس قصص مختلفة وكل قصة تتكون من خمس حلقات فقط، وفقا لبيان.

وأضافت أنها تجسد شخصية امرأة تدعى «أسماء»، يعاني ابنها من مرض خطير، ويحدث بينها وبين زوجها الفنان كريم الحسيني الكثير من الشد والجذب والمشاكل خلال الأحداث، بسبب الظروف الصعبة التي يتعرضون لها جراء مرض ابنهما الصغير.

وأوضحت الفنانة الشابة أن المخرجة إيمان الحداد هي من رشحتها للدور وساعدتها في التحضير للشخصية، حيث يعد هذا المسلسل هو التعاون الثالث بينهما، فقد سبق وتعاونت معها في مسلسلي «زواج بالإكراه» و«جمع سالم».

وأعربت الديب عن سعادتها بأجواء التصوير الإيجابية والتعاون مع قامات فنية كبيرة مثل الفنان محسن محيي الدين ومفيد عاشور، مؤكدة أن طاقم العمل كله كان متعاونًا، ولم يبخل أي أحد عن الآخر بمعلومة أو نصيحة. لافتة إلى أن الفنان كريم الحسيني ساعدها كثيرًا في التعمق بالأحداث من خلال إتقانه الدور وتفاصيله أمامها، حيث يجمعهما أغلب المشاهد بالمسلسل، فهو فنان مجتهد وواع لكل تفصيلة، وبالتالي كل هذه العوامل كان لها دور مؤثر في تقديمها أداء جيدا وسلسا، وهذا ما سيلاحظه المشاهد على الشاشة عند عرض الحلقات.

حكاية «أيامنا الحلوة» من تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد ومن إنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولتها كل من محسن محيي الدين ومفيد عاشور وهيدي كرم ومنى عبدالغني وزينب العبد.

مسلسل «ورا كل باب» فكرة يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في خمس حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، ويتم حاليا عرض أولى حكاياته على قناة «الحياة»، والتي تحمل اسم «ملناش إلا بعض».