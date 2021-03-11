وفاة مدير فرقة الباليه في ليدو باريس بيار رامبير

الراقص والمخرج ومصمم الرقص الفرنسي بيار رامبير يعطي تعليماته للراقصات في ملهى الليدو الباريسي، 18 أكتوبر 2006 (أ ف ب)

توفي، الأربعاء، في باريس الراقص والمخرج ومصمم الرقصات الفرنسي بيار رامبير الذي كان على مدى نحو 40 عاما مدير فرقة الباليه في ملهى الليدو الباريسي الشهير، عن عمر يناهز 69 عاما بسبب مرض في القلب، على ما أعلنت زوجه فرنان إيفييل لوكالة «فرانس برس».

وانضم رامبير إلى الليدو العام 1977، وخلف مارغريت كيلي في قيادة فرقة الباليه فيه العام 1984 بعدما كان مساعدها.

وكان رامبير تدرّب على يد مصمم الرقص بوريس نياسيف، وكذلك مع سيرج بيريتي (الذي كان أول رجل يُسمى نجم أوبرا باريس في العام 1941).

وبعدما غادر الليدو العام 2015، أطلق العام 2018 إنتاجا جديدا لأوبرا «لا ترافياتا» لفيردي في مسرح «تياتر دو كابيتول» في تولوز (جنوب غرب فرنسا).