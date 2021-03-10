«ڤيو» تطلق مسلسلها العربي الجديد «وادي الجن»

البوستر الرسمي لمسلسل «وادي الجن» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت منصة «ڤيو» لخدمة بث الفيديوهات حسب الطلب الرائدة إقليميًّا من «بي سي سي دبليو»، بث مسلسل «وادي الجن»، أحدث أعمالها الأصلية العربية.

خرجت فكرة المسلسل الخيالي من فريق الإنتاج في «ڤيو»، وتم تنفيذه من قبل شركة «آي بروداكشنز»، ويصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة، وفقًا لبيان.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسورية، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد، ومن إخراج حسام الجوهري.

وقال شادي أبو النجا، مدير عام «ڤيو» الشرق الأوسط: «نحن مهتمون جدًّا باستثمار المواهب الشابة في الأسواق التي نخدمها، وكي نحافظ على التزامنا هذا، نواصل دعم الشباب سواء من خلال مشاركتهم في أعمالنا، أو من خلال الحكايات التي نختارها لمسلسلاتنا العربية الأصلية بما يلائمهم. نحن سعداء بقدرة مشتركي (ڤيو) على مشاهدة شغفنا وهو يتحول إلى واقع على شاشتهم، مقدمين حكاية فريدة تشكلت من أجل تحقيق تفضيلات الجمهور، وبنيت على الميثولوجيا العربية».

ويأتي إطلاق مسلسل «وادي الجن» بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها «إنتاجات ڤيو الأصلية»، مثل «أنصاف مجانين» و«زودياك» و«أنا شيري دوت كوم» و«دون» و«واحد + واحد» و«حب الطيبين».