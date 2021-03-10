أسرة «حرب أهلية» تحتفل بعيد ميلاد يسرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:59 مساء
من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل فريق عمل مسلسل «حرب أهلية» مساء الثلاثاء، بعيد ميلاد النجمة المصرية يسرا، حيث فاجأت شركة «العدل غروب» وأسرة المسلسل الفنانة بتورتة عيد ميلادها داخل لوكيشن العمل.

كما تفاجأت يسرا بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني.

فيما حرصت الإعلامية بوسى شلبي على إحضار تورتة خاصة لصديقتها يسرا، وتم الحفل في أجواء من البهجة والسعادة.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده وذلك داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت.

«حرب أهلية» إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا وباسل خياط وأروى جودة وجميلة عوض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»