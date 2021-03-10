أسرة «حرب أهلية» تحتفل بعيد ميلاد يسرا

من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل فريق عمل مسلسل «حرب أهلية» مساء الثلاثاء، بعيد ميلاد النجمة المصرية يسرا، حيث فاجأت شركة «العدل غروب» وأسرة المسلسل الفنانة بتورتة عيد ميلادها داخل لوكيشن العمل.

كما تفاجأت يسرا بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني.

فيما حرصت الإعلامية بوسى شلبي على إحضار تورتة خاصة لصديقتها يسرا، وتم الحفل في أجواء من البهجة والسعادة.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل المسلسل تصوير مشاهده وذلك داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت.

«حرب أهلية» إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا وباسل خياط وأروى جودة وجميلة عوض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)