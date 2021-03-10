معرض افتراضي تفاعلي عن قصر فرساي في شنغهاي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 01:50 مساء
مسرح الملكة في قصر فرساي، 2 فبراير 2021 (أ ف ب)

دفعت استحالة زيارة الصينيين قصر فرساي الفرنسي إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارته افتراضيا من من خلال معرض رقمي في شنغهاي يبلغ عدد زواره نحو 2000 يوميا، بحسب ما أعلنت إدارة القصر، الثلاثاء.

وافتتح المعرض الذي يحمل عنوان «فيرتشوالي فيرساي» في نهاية فبراير الفائت في مركز «سينتياندي ستايل» التجاري بشنغهاي ويستمر حتى نهاية مايو المقبل، وتُستخدم فيه أدوات افتراضية جديدة توفر زيارة انغماسية وتفاعلية، منها تقنية الفيديو بزاوية 360 درجة والدراجات الهوائية المتصلة رقميا والصور التجسيمية والواقع الافتراضي، وفق «فرانس برس».

وتمتد هذه «الرحلة الحسية والتفاعلية» على مساحة نحو 2500 متر مربع وتتيح الغوص في الأماكن والمجموعات واللحظات الرئيسية في تاريخ قصر فرساي، حسب ما أوضحت إدارته.

ومن خلال مشاهد ثلاثية الأبعاد، يمكن الاطلاع على مراحل بناء القصر وصولا إلى توقيع معاهدة فرساي مع ألمانيا العام 1919. كذلك يتعرف الزائر إلى أبرز أقسامه كصالون ميركوري وقاعة المرايا والأوبرا الملكية ومعرض المعارك.

كذلك، يعرّف المعرض زواره على التماثيل واللوحات والشخصيات والأحداث الرئيسية في التاريخ الفرنسي، من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر.

وكان 1.3 مليون سائح صيني زاروا فصر فرساي العام 2019 قبل تدابير الحجر المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، وهو ثاني أكبر عدد زوار أجانب بعد الأميركيين.

ويجول المعرض في سبع مدن صينية أخرى هي بكين وشنتشن وهانغتشو وووهان وتشنغدو وتشونغتشينغ وشيان.

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