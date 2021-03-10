اجتماع تحضيري لمشروع ساحل برقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 12:46 مساء
جانب من اجتماع لجنة مشروع ساحل برقة يقام بين مصلحة الآثار الليبية وجامعتي ساوثهمتون واليستر البريطانيتين (فيسبوك)

عقد بمقر ديوان مصلحة الآثار بشحات، الاجتماع التحضيري للمرحلة الثانية من مشروع ساحل برقة، الذي يقام بين المصلحة وجامعتي ساوثهمتون واليستر البريطانيتين.

وحضر الاجتماع، الذي عقد الإثنين، رئيس مصلحة الآثار، الدكتور أحمد حسين، ومدير المشروع فؤاد فوزي القماطي، وأعضاء الفريق المختص بأعمال المسح في هذه المرحلة، من مختلف المراقبات، وبحضور الدكتور أحمد سعد من جامعة بنغازي، حسب صفحة المصلحة على «فيسبوك».

وشهد الاجتماع مناقشة الخطة العامة لأعمال المسح وغيرها من الأمور الإدارية واللوجستية، وستنطلق المرحلة الثانية في 15 مارس، وستستمر لمدة أسبوعين في المنطقة المحصورة ما بين سوسة والحمامة.

جانب من اجتماع لجنة مشروع ساحل برقة يقام بين مصلحة الآثار الليبية وجامعتي ساوثهمتون واليستر البريطانيتين (فيسبوك)
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