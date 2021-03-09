بالصور: استمرار تصوير المشاهد الخارجية من «آل هارون»

من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل أسرة فيلم «آل هارون» تصوير المشاهد الخارجية داخل بعض أحياء القاهرة، وهي المشاهد التي شارك فيها إيهاب فهمي ومحمد عز وعبير صبري.

وتعاقدت شركة «مومنت برودكشن» للإنتاج الفني أخيرًا مع الفنان إسلام حافظ الذي انضم لأسرة فيلم «آل هارون»، كما تعاقد أيضًا الموسيقي مودي كامل لتنفيذ الموسيقى التصويرية للفيلم.

ومن جهه أخرى، بدأ المنتج حسني محمود التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، حيث أكد منتج «آل هارون» أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وتلفزيوني من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء في تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير «آل هارون» الجاري تصويره حاليا، مع احتمالية البدء في التصوير قبل نهاية مارس الجاري.

«آل هارون» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الأردني منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، وحمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة «مومنت برودكشن».

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تدخل الأحداث في أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)