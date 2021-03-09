بالصور: استمرار تصوير المشاهد الخارجية من «آل هارون»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 04:00 مساء
من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل أسرة فيلم «آل هارون» تصوير المشاهد الخارجية داخل بعض أحياء القاهرة، وهي المشاهد التي شارك فيها إيهاب فهمي ومحمد عز وعبير صبري.

وتعاقدت شركة «مومنت برودكشن» للإنتاج الفني أخيرًا مع الفنان إسلام حافظ الذي انضم لأسرة فيلم «آل هارون»، كما تعاقد أيضًا الموسيقي مودي كامل لتنفيذ الموسيقى التصويرية للفيلم.

ومن جهه أخرى، بدأ المنتج حسني محمود التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، حيث أكد منتج «آل هارون» أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وتلفزيوني من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء في تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير «آل هارون» الجاري تصويره حاليا، مع احتمالية البدء في التصوير قبل نهاية مارس الجاري.

«آل هارون» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الأردني منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، وحمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة «مومنت برودكشن».

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تدخل الأحداث في أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
1.13 مليون برميل يوميا متوقع في مارس.. صعود ليبيا كأكبر مصدر للنفط في البحر ...
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يقدم تصورا لمشروع مصالحة ليبية تكون أساسا لخارطة طريق مستقبلية
ليبيا
ماذا دار في جلسة «منح الثقة» بمجلس النواب اليوم؟
ليبيا
الشخصيات الرياضية تتابع الحالة الصحية لنجم الأهلي طرابلس السابق خليفة أبونوارة
رياضة محلية
تظاهرات في مختلف أنحاء آسيا لمناسبة اليوم العالمي للمرأة
دولى
اللواء خالد المحجوب يعلن تفاصيل اجتماع لجنة المراقبين الدوليين في بنغازي
ليبيا
وفاة لاعب مصري ابتلع لسانه خلال مباراة
رياضة عالمية
السباق الدولي حول «كعكة» إعادة الإعمار يعود مع تشكيل السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رحلة جوية نسائية لـ«الخطوط الأفريقية» في مناسبة يوم المرأة العالمي