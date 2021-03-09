روان بن حسين لكل نساء العالم: «لستن وحدكن» (فيديو)

بوستر أغنية «كان يا ما كان» لروان بن حسين (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت روان بن حسين أول أغنية لها تحت عنوان «كان يا ما كان» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» وذلك في يوم المرأة العالمي، تكريما لجميع النساء اللواتي يمررن بعلاقات سامّة.

أصرّت روان على تصوير الأغنية في لبنان إيمانا منها ببلد الجمال والجِبال الخضراء رغم كل الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل، أمّا الفيديو كليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة «وتري».

وبهذه المناسبة قالت روان: «عندما مررت بتجربة الانفصال كانت الموسيقى ملجئي الوحيد الذي يمدني بالقوة، اليوم هو أسعد أيام حياتي في مسيرتي المهنية، فقد قمت بتسجيل أول أغنية لي لأقول وأعبر عن كل ما في قلبي!».

وأضافت: «غالبًا ما تقودنا وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتقاد بأننا نعيش حياة مثالية، خالية من الهموم والمشاكل وأنه يجب علينا أن نكون بأعلى درجات الرفاهية. ولكن اليوم أريد أن أكون السند لجميع النساء اللواتي يعتقدن بأن عليهن الاستمرار في علاقة تضر صحتهن النفسية لمجرد الخوف من نظرة المجتمع المرتبطة بمطلّقة». وأنا أقول: «أحبي نفسك أولا وأنت تستحقين الحب».

وأضافت روان: «هذا العمل الموسيقي لا يعكس التجربة التي مررت بها بل هي مثال من بين ملايين الأمثلة عن العلاقات السامة التي لا تقتصر على العلاقة بين الزوج والزوجة بل يمكن أن تكون بين المرأة والمجتمع، بين المرأة والأسرة أو بين المرأة وأبنائها. أردت أن أصنع أغنية لتكون هي رسالة سامية إلى كل امرأة في العالم بأنها ليست وحيدة».