هيئة الثقافة تحيي اليوم العالمي للمرأة

جانب من الجمهور (بوابة الوسط)

أقيمت بمسرح الهيئة العامة للسياحة، الإثنين، فعاليات اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة تحت شعار «ليبيات.. نتطلع للتميز»، كرمت فيها نخبة من الرائدات في مجال العمل الأهلي والكتابة الأدبية والنشر، وكذا الصحفيات اللاتي احترفن مجال العمل بالسلطة الرابعة.

وتأتي هذه المناسبة احتفاء بدور حواء ومنجزها عبر التاريخ البشري، وما قدمته المرأة الليبية كذلك لمجتمعها كمعلمة وكاتبة وطبيبة وفنانة وربة منزل، وتقديرا لحجم معاناتها في سبيل أن يكون هناك بيت وأسرة.

وأشارت الإعلامية فريدة طريبشان في كلمة باسم النساء المكرمات إلى نضال المرأة منذ عقود طويلة حتى نالت فرصتها في التعليم، وفتحت أمامها أبواب التخصصات المختلفة، كما أشادت بكل النساء العاملات خصوصا في قطاع الصحة وهن يواجهن في صمت جائحة «كورونا» ويعرضن حياتهن للخطر من أجل إنقاذ الآخرين.

وأكدت مها صقر مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بهيئة الثقافة أهمية وجود المرأة كشريك أساس يسهم بجدية في عملية النهوض المجتمعي ويرسم تصوراته لملامح المستقبل القادم.

فقرات فنية وأدبية

تخللت الفاعلية التي أدارتها كل من الدكتورة غادة البشتي مدير إدارة التنمية الثقافية بالهيئة والصحفية سالمة المدني، فقرات فنية وأدبية، حيث قدمت الدكتورة عائشة الفرجاني قطعا موسيقية على آلة البيانو لمشاهير العازفين «شوبان، بيتهوفن»، بالإضافة إلى مقطوعة «مارياج دا مور»، كما كان للمطربة رحاب سعيد مشاركة بأغنيتين ألهبتا حماس الحضور ولقيتا استحسانهم، فيما ألقت الشاعرة مريم سلامة نصوصا بعنوان «شهوة الدم، ميقات، هم ونحن» تحاكي فيها خطوب الزمن وشواغل الخيال الأنثوي.

ولامست الشاعرة هناء المريض في قصائد لها أبعاد التحدي الذي تحفز له المرأة ككيان له خصوصيته وأحلامه وأمنياته وآراؤه المعبرة عنه، وقرأت الشاعرة الواعدة الطفلة جنينة إسكندر السوكني عددا من قصائد عمتها الشاعرة الراحلة جنينة السوكني والمختارة من ديوانها «مسك الحكاية».

واختتمت الاحتفائية بتسليم شهادات تقدير لعدد من النساء الفاعلات في مجال تخصصهن، نذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر، رائدة العمل الإذاعي عايدة الكبتي، والقاصة لطفية القبائلي، والناشرة فاطمة حقيق، والباحثة أسماء الأسطى، والإذاعية فريدة طريبشان وعضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، والناشطة المدنية زاهية المنفي، وكلا من الصحفيات «سالمة المدني، وفتحية الجديدي، وحليمة التواتي، والمصورة حسناء التاورغي».

الشاعرة الطفلة جنينة إسكندر السوكني (بوابة الوسط)

الشاعرة مريم سلامة، يسار (بوابة الوسط)

الصحفية سالمة المدني أثناء إدارتها للفاعلية، وعلى اليمين الشاعرة هناء المريض (بوابة الوسط)

غادة البشتي تسلم الصحفية سالمة المدني شهادة تقدير (بوابة الوسط)

تكريم الصحفية حليمة التواتي (بوابة الوسط)

العازفة الدكتورة عائشة الفرجاني (بوابة الوسط)

الإذاعية فريدة طريبشان (بوابة الوسط)

مها صقر، مدير مكتب دعم وتمكين المرأة (بوابة الوسط)

تكريم الباحثة أسماء الأسطى (بوابة الوسط)

المطربة رحاب سعد (بوابة الوسط)

غادة البشتي تسلم الشاعرة أم الخير الباروني شهادة تقدير (بوابة الوسط)

تكريم الصحفية فتحية الجديدي (بوابة الوسط)

الاذاعية عائشة الحاجي تستلم شهادة تقدير الكاتبة فاطمة الحاجي (بوابة الوسط)