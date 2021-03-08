في يوم المرأة العالمي نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»

يحتفي العالم باليوم الدولي للمرأة، في اليوم الثامن من مارس من كل عام، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية ومختلف المجالات الأخرى..
وفي هذا اليوم نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»، والذي أصدرته مكتبة الكون، في ذكرى ميلاد الصحفية والقاصة شريفة القيادي.
وقالت الدار عنها في الإعلان عن الكتاب: «أفنت عمرها دعما وإبرازا لدور المرأة الليبية في مجالات الإبداع»، ولهذا اختارت «الكون» أن تدشن إصدارات العام 2021 بكتاب «رائدات ومتميزات ليبيات» من إعداد الإعلامية الليبية عائدة سالم الكبتي.
ويقع الكتاب في 282 صفحة من القطع الكبير، ويضم سير ذاتية وتعريفا بعدد 101 رائدة ومتميزة ليبية خلال القرنين 19 و20 الميلادي.
وأوضحت الدار: «رأينا في مكتبة الكون أن أجل وأفضل إهداء نقدمه لروح الأستاذة شريفة القيادي في ذكرى ميلادها أن نعلن عن صدور كتاب (رائدات ومتميزات ليبيات) لنقول لها إن جهودك أثمرت، وإن البذرة التي بذرتها أينعت».
وقدمت المكتبة شكرها وتقديرها لمعدة الكتاب عائدة سالم الكبتي، «على هذا الجهد التوثيقي الذي نحن في أمس الحاجة إليه، لنقول بصوت مرتفع ليبيا عظيمة وإن جار عليها الزمن».
ويضم الكتاب بعضا من سيرة ومسيرة:
1. السيدة/ حميدة العنيزي
2. السيدة/ حميدة بن عامر
3. السيدة/ رباب أدهم
4. السيدة/ مرضية النعاس
5. السيدة/ نادرة الطاهر العويتي
6. السيدة/ زعيمة الباروني
7. السيدة/ شريفة القيادي
8. السيدة/ أمل شنيب
9. السيدة/ سهير محمد الغرياني
10. السيدة/ نديمة شرف الدين
11. السيدة/ نجاة جملي طرخان
12. السيدة/ خديجة الجهمي
13. السيدة/ ليلى صفي الدين السنوسي
14. السيدة/ فتحية عاشور مصطفى إسماعيل
15. السيدة/ فاطمة عاشور
16. السيدة/ قدرية بن صويد
17. السيدة/ عائدة طالب
18. السيدة/ بديعة سرور «بديعة فليفلة»
19. السيدة/ ألفت قويدر
20. السيدة/ نديمة بن موسى
21. السيدة/ صالحة ظافر المدني
22. السيدة/ لطفية القبائلي
23. السيدة/ وداد الساقزلي
24. السيدة/ فاطمة المبروك بوقعيقيص
25. السيدة/ خيرية الشركسي
26. السيدة/ نجاة المهدي الحجاجي
27. السيدة/ بهيجة الهادي المشيرقي
28. السيدة/ عائشة عمر الأصفر
29. السيدة/ لطفية رمضان محمد الأرناؤوطي
30. السيدة/ فريدة العلاقي
31. السيدة/ سلمى الحوات
32. السيدة/ فاطمة العربي
33. السيدة/ حميدة مصطفى بن صريتي
34. السيدة/ خديجة عبدالقادر
35. السيدة/ جميلة مصطفى صبري الإزمرلي
36. السيدة/ آمنة قاسم تنتوش
37. السيدة/ آمال إبراهيم الهنقاري
38. السيدة/ عائشة سعيد زريق
39. الدكتورة/ هنية علي الكاديكي
40. السيدة/ سعاد الحداد
41. السيدة/ ابتسام حسين بن عامر
42. السيدة/ سالمة مينة
43. السيدة/ خيرية محمد أبوغنيمة
44. السيدة/ فطيطيمة بوحلقة
45. السيدة/ امباركة محمد خليفة عدالة
46. السيدة/ فطومة الفقيه
47. السيدة/ مفيدة حسني الطويبي
48. السيدة/ ناجية محمد حسين السيد
49. السيدة/ حميدة الخوجة
50. السيدة/ انتصار السنوسي عزوز
51. السيدة/ فوزية بريون
52. الدكتورة/ سكينة إبراهيم بن عامر
53. السيدة/ زكية عبدالله شعنان
54. السيدة/ ربيعة محمد منصور بن بركة
55. السيدة/ خديجة الكيلاني
56. السيدة/ نادية سالم الكبتي
57. السيدة/ نعيمة علي الغزواني
58. السيدة/ كريمة الهادي التركي
59. السيدة/ خدوجة صبري
60. السيدة/ فاطمة العبار العقوري
61. السيدة/ مبروكة علي الوكواك العرفي
62. السيدة/ عويشة الخْرَيّف
63. السيدة/ صدّيقة عريبي
64. السيدة/ سالمة فرج العجيلي
65. الدكتورة/ سنية محمود سالم العجيلي
66. السيدة/ صالحة الشريف الوداني
67. السيدة/ فكرية سعد آدم
68. السيدة/ رجاء عبد الله مختار بن ناجي
69. السيدة/ قنيدلة سلطان عبدالسلام فطيس
70. السيدة/ ناجية محمد الأمين قنيوة
71. السيدة/ حواء بشير بادي
72. السيدة/ ابتسام أحمد بن عامر
73. السيدة/ فايدة شويشين
74. السيدة/ خولة يوسف العزابي
75. الدكتورة/ فاطمة إبراهيم بن عامر
76. السيدة/ عائشة أحمد رشيد
77. السيدة/ مبروكة إبراهيم اسبيق
78. الملكة/ فاطمة الشفاء أحمد الشريف السنوسي
79. السيدة/ حورية سليمان مظفر
80. السيدة/ عزيزة محمد الشيباني
81. السيدة/ سميحة محمد عبدالكريم بن علي
82. السيدة/ زهرة الفيتوري
83. السيدة/ فاطمة الطاهر كرازة
84. المستشارة/ رفيعة محمد سالم العبيدي
85. السيدتان/ فريحة وفاطمة طرخان
86. السيدة/ عزة كامل المقهور
87. السيدة/ خيرية علي بعرة
88. السيدة/ أمينة حسين سالم بن عامر
89. السيدة/ لطفية محمد أحمد القوزقو
90. السيدة/ فريدة المهدي الحجاجي
91. السيدة/ زهرة جعفر
92. السيدة/ حليمة أحمد أبو شناف بسيكري
93. السيدة/ زينب المبروك بوقعيقيص
94. السيدة/ فاطمة بن عثمان
95. السيدة/ شريفة القروشية
96. السيدة/ عائشة علي القلال
97.السيدة/ مقبولة عبدالله الشارف
98. السيدة/ افطيمة يوسف
99. السيدة/ زهرة البيباص
100. السيدة/ زهرة الأغا
101. السيدة/ كونية محمد المحمودي.