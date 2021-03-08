في يوم المرأة العالمي نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»

يحتفي العالم باليوم الدولي للمرأة، في اليوم الثامن من مارس من كل عام، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية ومختلف المجالات الأخرى..

وفي هذا اليوم نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»، والذي أصدرته مكتبة الكون، في ذكرى ميلاد الصحفية والقاصة شريفة القيادي.

وقالت الدار عنها في الإعلان عن الكتاب: «أفنت عمرها دعما وإبرازا لدور المرأة الليبية في مجالات الإبداع»، ولهذا اختارت «الكون» أن تدشن إصدارات العام 2021 بكتاب «رائدات ومتميزات ليبيات» من إعداد الإعلامية الليبية عائدة سالم الكبتي.

ويقع الكتاب في 282 صفحة من القطع الكبير، ويضم سير ذاتية وتعريفا بعدد 101 رائدة ومتميزة ليبية خلال القرنين 19 و20 الميلادي.

وأوضحت الدار: «رأينا في مكتبة الكون أن أجل وأفضل إهداء نقدمه لروح الأستاذة شريفة القيادي في ذكرى ميلادها أن نعلن عن صدور كتاب (رائدات ومتميزات ليبيات) لنقول لها إن جهودك أثمرت، وإن البذرة التي بذرتها أينعت».

وقدمت المكتبة شكرها وتقديرها لمعدة الكتاب عائدة سالم الكبتي، «على هذا الجهد التوثيقي الذي نحن في أمس الحاجة إليه، لنقول بصوت مرتفع ليبيا عظيمة وإن جار عليها الزمن».