ظافر العابدين يدخل عالم الإخراج بـ«غدوة»

ظافر العابدين خلال مؤتمر الإعلان عن فيلمه الجديد في تونس (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل «غدوة»، وذلك خلال ندوة صحفية عُقدت، الجمعة، في مركز الفنون المعاصرة «32BIS» بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته «DOUBLE A» بالاشتراك مع «نوماديس إيماج» و«MAD Solutions».

وعلق ظافر العابدين، قائلًا: «كان الإخراج دائما حلما، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. غدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة. إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها».

وعبر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.

وتوجه ظافر بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة، معبرا عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بوشوشة، والتي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة، وكذلك شركة «MAD Solutions».

أما المنتجة درة بوشوشة مؤسسة شركة نوماديس إيماج قالت: «سيناريو فيلم غدوة جذبني رغم أني في العادة أختار مشاريعي على أساس الفكرة قبل البدء في كتابة السيناريو وتنفيذ الفيلم، وأود التشديد على إعجابي بأسلوب ظافر العابدين في كتابة السيناريو، فقد اكتشفت تمكنه من الكتابة السينمائية منذ سنوات طويلة، وأنا سعيدة بتعاوننا في فيلم غدوة».

كما عقب كل من علاء كركوتي وماهر دياب الشريكين المؤسسين لـ«MAD Solutions» في نفس السياق: «نعتقد أنه سيكون عملا مميزا وفريدا من نوعه، لأن جوهره هو الشغف، فمنذ اللحظات الأولى لولادة المشروع، لاحظنا شغف ظافر بالفيلم ومدى تحمسه للقيام بتجربته الإخراجية الأولى».

تنطلق أحداث الفيلم عندما يجتمع شمل حبيب وابنه أحمد بسبب تدهور الحالة الصحية للأب. وما بين دوي أجراس الموعد النهائي وأحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر، يتبادل الأب والابن مقاعدهما، فيتورطان في موقف لم يستعدان له.

يشارك ظافر العابدين بطولة الفيلم نجلاء بن عبدالله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برهومة.