حفل «تلاتة أخوات» على المسرح المكشوف بالأوبرا 11 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 12:50 مساء
أعضاء فرقة «تلاتة أخوات» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد فرقة «تلاتة أخوات» الغنائية، والمكونة من حور ومحمد وماسة تامر نور، لإحياء حفل جديد على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء يوم 11 مارس المقبل، بقيادة المايسترو مصطفى محمود.

ويعتبر الحفل الجديد استكمالا للنجاحات التي حققتها الفرقة خلال حفلاتها السابقة، التي كان آخرها حفلها في قصر الأمير طاز التي اختتمت به الفرقة نشاطها الفني في 2020.

ويقدم الأشقاء الثلاثة، العديد من الأغنيات الكلاسيكية والحديثة، خلال الحفل المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

من المقرر أن يشدو محمد بأغنيات «المستبدة» لكاظم الساهر، و«سماح» لمحمد قنديل، و«فقدتك» لحسين الجسمي، و«أهل الفن» لإسماعيل يس، و«النور مكانه في القلوب» لمدحت صالح.

فيما تشدو حور بأغنية «يا صبرا يانا» لأصالة، و«هوا يا هوا» لعفاف راضي، و«اسمعوني» لوردة، و«كلمات» لماجدة الرومي، و«يا شمس يا منورة» لمي فاروق، أما ماسه فتشدو بأغنيات «كان الزمان وكان» لفيروز، و«اسمع قلبي» لماجدة الرومي، و«الدنيا ربيع» لسعاد حسني، و«يا غايب عن عيوني» لرجاء بلمليح، و«كيكو» لسعاد حسني.

وسيشدو الثلاثي جماعيا بأغنيات «مصر هي أمي» لعفاف راضي، و«كله بالجنيه» لأصالة ومصطفى حجاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
قادمة من لبنان.. النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ...
ليبيا
بعد نفي «مواصلات الوفاق».. وزير إسرائيلي: تسرب النفط الإيراني في «المياه ...
ليبيا
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي