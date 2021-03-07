«الثقافة» تنعى الدكتور عبدالوهاب الزنتاني

هيئة الثقافة تنعى رئيس نادي الأدباء والكتاب بالزنتان الدكتور عبدالوهاب الزنتاني (الإنترنت)

نعت الهيئة العامة للثقافة رئيس نادي الأدباء والكتاب بالزنتان، الدكتور عبدالوهاب الزنتاني، الذي توفي السبت، بعد صراع مع المرض.

ونشر الموقع الهيئة على الإنترنت بعضا من سيرة الراحل، والذي «ولد في مدينة الزنتان، سنة 1936، وتابع فيها دراسته، و تحصَّل على شهادة اللّيسانس في هندسة الإلكترونات من ألمانيا سنة 1958، ونال درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأميركية».

وتولى الزنتاني عدّة مَنَاصِبَ، مِنْهَا عميد بلدية بنغازي في العام 1970م، سفيرا لليبيا في قبرص ولبنان الاتحاد السوفياتي والسودان، كما شغل منصب أمين عام الأحزاب الاشتراكية لدول منطقة البحر المتوسط وكان مقرها في طرابلس، ثم نائبا لرئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية في القاهرة، وفق الهيئة.

كما شارك في العديد من المؤتمراتٍ والندواتٍ داخل ليبيا وخارجها، وألف العشرات من الكتب في المجالات الأدبيّة والتاريخية.

واختتمت الهيئة نعيها بتقديم «أحر التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه ولكل أهل الزنتان وللوسط الثقافي الليبي والعربي راجية لهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء».