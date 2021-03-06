بانكسي يتبنى رسماً على جدار «سجن أوسكار وايلد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 03:41 مساء
أشخاص يعاينون رسما جداريا على جدار سجن ريدينغ السابق في غرب لندن بعيد إعلان فنان الشارع البريطاني بانكسي مسؤوليته عنه في 4 مارس 2021 (أ ف ب)

أعلن فنان الشارع البريطاني بانكسي مسؤوليته عن رسم غرافيتي، على حائط سجن ريدينغ السابق، الذي سُجن فيه الكاتب أوسكار وايلد، ويقع إلى الغرب من لندن.

ونشر بانكسي عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو يظهر فيه وهو ينفذ الرسم، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ويمثّل الرسم سجيناً يحاول الهرب باستخدام حبل مصنوع من ملاءات عُلق بعضها ببعض وربطت بآلة كاتبة.

ويقع سجن ريدينغ على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب من لندن ولم يعد يضم أي سجين منذ العام 2013. ومن المتوقع أن تقرر وزارة العدل خلال الشهر الجاري مصير هذا المبنى التابع لها، وما إذا كانت ستحوّله إلى مكان للعروض الفنية أم لا.

واشتهر السجن خصوصاً بكون أوسكار وايلد أمضى فيه فترة عقوبته بعد الحكم عليه بالحبس سنتين مع الأشغال الشاقة بسبب «الفجور الجسيم». ودعت قصيدته الأخيرة «أغنية زنزانة ريدينغ» إلى إصلاح نظام السجون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يودع رئيسه وأحد رموزه الطيب ذياب
رياضة محلية
هذا المساء | وليامز: التيار المدني في ليبيا
فيديو
غوارديولا يمنع لاعبيه من الانضمام إلى منتخباتهم
رياضة عالمية
السيستاني للبابا: نهتم بأمن وسلام المسيحيين في العراق
عربى
أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين
اقتصاد
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
لبنان: الفقراء يعيشون وسط مخاوف من رفع الدعم عن سلع أساسية
عربى
تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في عائلة واحدة بـ«بنت بيه»
ليبيا
الرئيس العراقي: نرحب بالبابا ضيفا عزيزا كريما بين العراقيين
عربى
بابا الفاتيكان يدعو في بغداد إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات»
دولى
ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021
رياضة محلية
مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي