بانكسي يتبنى رسماً على جدار «سجن أوسكار وايلد»

أشخاص يعاينون رسما جداريا على جدار سجن ريدينغ السابق في غرب لندن بعيد إعلان فنان الشارع البريطاني بانكسي مسؤوليته عنه في 4 مارس 2021 (أ ف ب)

أعلن فنان الشارع البريطاني بانكسي مسؤوليته عن رسم غرافيتي، على حائط سجن ريدينغ السابق، الذي سُجن فيه الكاتب أوسكار وايلد، ويقع إلى الغرب من لندن.

ونشر بانكسي عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو يظهر فيه وهو ينفذ الرسم، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ويمثّل الرسم سجيناً يحاول الهرب باستخدام حبل مصنوع من ملاءات عُلق بعضها ببعض وربطت بآلة كاتبة.

ويقع سجن ريدينغ على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب من لندن ولم يعد يضم أي سجين منذ العام 2013. ومن المتوقع أن تقرر وزارة العدل خلال الشهر الجاري مصير هذا المبنى التابع لها، وما إذا كانت ستحوّله إلى مكان للعروض الفنية أم لا.

واشتهر السجن خصوصاً بكون أوسكار وايلد أمضى فيه فترة عقوبته بعد الحكم عليه بالحبس سنتين مع الأشغال الشاقة بسبب «الفجور الجسيم». ودعت قصيدته الأخيرة «أغنية زنزانة ريدينغ» إلى إصلاح نظام السجون.