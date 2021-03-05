وعاء صيني اشتراه صاحبه بـ35 دولارًا يباع بمزاد بين 300 و500 ألف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 11:08 صباحا
صورة وزعتها دار «سوذبيز» للوعاء الصيني العائد إلى القرن الخامس عشر (أ ف ب)

قُدّر سعر وعاء صغير من الخزف الصيني سيُطرح للبيع في مزاد تنظمه دار «سوذبيز» بما بين 300 ألف و500 ألف دولار، علما أن مالكه كان اشتراه لقاء 35 دولارا فحسب من سوق للأغراض المستعملة في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.

وكان «المكتشف» المحظوظ الذي لم يُعلَن عن اسمه طلب من «سوذبيز» تخمين الوعاء المزيّن بزخارف زهرية دقيقة، فأرسل إليها أولا صوره، ثم أحضر القطعة نفسها، فاتضح أنها تعود إلى القرن الخامس عشر وأن زخارفها رسمت لبلاط الإمبراطور يونغل، ثالث الأباطرة من سلالة مينغ، وفق «فرانس برس».

وقالت رئيسة قسم الفنون الصينية في دار «سوذبيز» في نيويورك أنجيلا ماكاتير إن شكل الوعاء «المميز للغاية» ونمطه الزهري يضعه في فئة نادرة للغاية من الأوعية، إذ لا يوجد منه في العالم، وفق ما يتوافر من معلومات، سوى ستة نماذج أخرى مماثلة.

وأوضحت أن خمسة من الأوعية الستة محفوظة في متاحف، بينها اثنان في تايبيه وآخران في لندن وواحد في طهران. أما السادس «فشوهد آخر مرة في السوق العام 2007»، على ما أفادت.

وتوقعت أن يكون المزاد الذي يقام في 17 مارس محطّ اهتمام جامعي الأعمال والمؤسسات على السواء، في ضوء هذه المعطيات.

أما طريقة انتقال الوعاء من الصين إلى كونيتيكت عبر القرون، فهي قد لا تُعرف أبدا، على قولها.

وتجدر الإشارة إلى أن قطعا فنية صينية عدة وصلت إلى المنازل الغربية في القرن التاسع عشر، لكنّ طريقة وصولها وتناقلها على مر الأجيال غير موثقة.

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