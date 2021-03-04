نيويورك تعيد فتح دور العروض الفنية بجمهور محدود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 05:03 مساء
مسرح مينسكوف، أحد أهم مسارح «برودواي»، كما بدا خلال مرحلة الإقفال، 22 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

أعلن حاكم نيويورك، الأربعاء، السماح للمسارح وقاعات العروض الفنية الحية بمعاودة نشاطها في الثاني من أبريل المقبل، شرط الاكتفاء بجمهور محدود، وهي خطوة تأتي بعد إجازة إقامة مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في ماديسون سكوير غاردن وإعادة فتح بعض دور السينما، الجمعة.

وقال الحاكم أندرو كوومو خلال مؤتمر صحفي إن دور العروض الفنية في العاصمة الثقافية الأميركية التي أغلقت منذ 12 مارس الفائت، ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور بنسبة 33% من سعتها أو 100 شخص على الأكثر، على أن يكون وضع الكمامات والتباعد إلزاميين.

أما في المساحات الخارجية فيمكن أن يصل عدد أفراد الجمهور إلى 200 شخص.

وسيرفع سقف عدد المتفرجين إلى 150 شخصًا في الداخل أو 500 في الهواء الطلق لدور العرض التي تستطيع إجراء فحوص مسبقة لأفراد الجمهور.

ورأت الناطقة باسم «برودواي» مارتين سينفيل أن مثل هذه العتبات لا تتيح معاودة عروض الإنتاجات الكبيرة في «برودواي»، مثل «فروزن» و«لاين كينغ» وسواهما.

وأضافت: «لكننا سعداء لأن بعض الأماكن الفنية، ومنها مسارح برودواي، ستتمكن من إعادة فتح أبوابها ومن أن توفر للجمهور النكهة التي افتقدناها كثيرا خلال تلك الأشهر السوداء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك+» تواجه «المجهول» في اجتماعها الثاني خلال 2021
اقتصاد
مشروع قانون جزائري يحدد حالات لتجريد مواطني الخارج من الجنسية
عربى
انفجار ثالث نموذج أولي من صاروخ «سبايس إكس» الفضائي
دولى
بلينكن يتعهد الحزم في مواجهة الصين.. ويعتبرها «أكبر تحدٍ»
دولى
رسميا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي يوم 17 مارس
رياضة عالمية
الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الشرطة الأميركية تحذر من «خطة ميليشيا» لـ«اقتحام» مبنى الكونغرس الخميس
دولى
السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية «كوفاكس»
دولى
المدعية العامة للمحكمة الجنائية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي ...
دولى
السراج يصدر تعميما بشأن اجتماعات رؤساء الهيئات والمؤسسات مع القيادات المنبثقة عن...
ليبيا
5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
«فرانس برس»: وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولفو» تكشف عن تحفة جديدة