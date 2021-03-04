بالفيديو: رامي جمال يغني بالخليجي «بتتجاوز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 03:25 مساء
بوستر أغنية رامي جمال «بتتجاوز» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان المصري رامي جمال أول أغنية خليجية له بعنوان «بتتجاوز» من ألحانه، وكلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم.

وعن أغنية «بتتجاوز» كتب رامي عبر حسابه على «تويتر»: «في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع، وأثق في ذوق الجمهور والرقي، وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولى وأتمنى لها القبول وأتمنى دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة، ودائما وأبدا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي».

ويعمل الفنان المصري حاليا على طرح ألبومه الجديد بعنوان «ولسه»، وتم طرح أغنيتين حتى الآن، الأولى التي تحمل اسم الألبوم من كلمات جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية «ما بتكبريش» وتم طرحها في عيد الحب، من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدي، والأغنيتان من ألحان رامي جمال.

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