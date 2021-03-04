دوللي بارنون تغني «فاكسين» تشجيعًا للناس على تلقي اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 12:20 مساء
المغنية دوللي بارنون خلال حفل في رانشو ميراج بولاية كاليفورنيا الأميركية، 24 يناير 2014 (أ ف ب)

تلقّت ملكة موسيقى «الكانتري» الأميركية دوللي بارتون، الثلاثاء، جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس «كورونا»، واستوحت من لحن أغنيتها الشهيرة «جولين» أنشودة تشجّع فيها الناس على أن يحذوا حذوها، في مقطع فيديو نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبدلت بارتون كلمة جولين في الأغنية بكلمة «فاكسين» (لقاح)، وغنّت «فاكسين، فاكسين، فاكسين، أتوسل إليكم، لا تترددوا. فاكسين، فاكسين، فاكسين، لأنكم إذا متّم، سيكون فات الأوان»، وفق «فرانس برس».

ويُظهِر مقطع الفيديو المغنية المولودة في تينيسي وهي تتلقى جرعة من لقاح «موديرنا» الذي أسهمت جزئيا في تمويل إنتاجه.

وقالت بارتون التي احتفلت في 19 يناير الفائت، بعيد ميلادها الخامس والسبعين: «أنا كبيرة في السن بما يكفي لتلقي اللقاح وأنا ذكية بما يكفي لأفعل ذلك.. يجب أن تخرجوا وتتلقحوا أيضًا»، ثم وضعت الكمامة وطلبت من الطبيب أن يحقنها بلقاح «موديرنا».

وأسهمت المغنية في قضايا وأعمال خيرية كثيرة وصولا إلى مساهمتها في تمويل تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا» في مختبرات «موديرنا» من خلال تقديمها هبة بمليون دولار.

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