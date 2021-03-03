عبدالرحمن رشدي يطلق دويتو «نشكي لمين» مع أحمد كامل

من كواليس فيديو «نشكي لمين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق المطرب عبدالرحمن رشدي أجدد أعماله الغنائية «نشكي لمين» بشكل فيديو كليب مصور، ودويتو غنائي جمعه لأول مرة مع المطرب أحمد كامل.

«نشكي لمين» الأغنية الخامسة في ألبوم عبدالرحمن رشدي الجديد «الأسئلة»، والذي قرر إطلاق أغنياته العشر فرادى بشكل فيديو كليب كل بضعة أيام، ويتغنى خلال «نشكي لمين» بكلمات ملحنها خالد عصام بالتشارك مع كلماته، بينما تولى المهمة الموسيقية لها مثل باقي الألبوم الموزع الموسيقي معتز ماضي.

ويقدم رشدي في ألبومه الرسمي الأول توليفة غنائية بعشر أغنيات منها «الوشوش» و«لو تقبلي» و«دلع قلبك»، بجانب ضمه ثلاثة دويتوهات تجمعه مع أمير عيد، مغني فرقة «كايروكي» بأغنية «فصام»، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي بأغنية «الرزق»، المقرر ظهورها خلال أيام، ويأتي الألبوم من إنتاج «جاما ميوزيك» و«إم إس برودكشن».

ومن جانبهما، أعرب المنتجان محمد جابر ومصطفى السويفي عن حماسهما الكبير لتجربة إنتاج أول ألبومات عبدالرحمن رشدي ودعم موهبته، في إطار سعيهما لدعم المواهب الغنائية الشابة وتسليط الضوء على الفن الهادف وضخ أصوات ودماء جديدة في السوقين المصرية والعربية، خاصة لما يملكه رشدي من خامة صوتية قوية، ويمزج الموسيقى الروحية بالروح العصرية بطريقة جذابة ومبتكرة.