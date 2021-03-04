«ساوندكلاود» ستدفع للفنانين تبعا لمدة الاستماع لأعمالهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 10:40 صباحا
شعار «ساوندكلاود» (أ ف ب)

أعلنت منصة «ساوندكلاود» الموسيقية التي تتيح للفنانين تعريف المستخدمين بمقطوعاتهم، الثلاثاء، لوكالة «فرانس برس» إطلاقها الشهر المقبل نظامًا جديدًا يقوم على دفع أموال للفنانين بالاستناد إلى مدة الاستماع لمقطوعاتهم، في خطوة قالت إنها سابقة عالمية.

وتعمل منصات البث التدفقي الموسيقية حاليًا، بينها سبوتيفاي وديزر، على أساس اشتراك شهري يصل إلى اثني عشر دولارًا شهريًّا يصب جزءًا كبيرًا منه لحساب الفنانين الذين تحصد أعمالهم النسبة الأعلى من الاستماع من المشتركين عمومًا.

ويواجه هذا النظام انتقادات من الفنانين، وهو يتعارض مع النموذج النظري القائم على عدد الاستماعات الفردية للمشتركين. وبصورة ملموسة، يشجع النظام النجوم الكبار من أمثال درايك وأريانا غراندي على حساب الفنانين الأقل انتشارًا.

وستعيد منصة «ساوندكلاود» الألمانية النظر في هذا النظام، إذ ستطلق اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل للفنانين الذين يقدمون أعمالهم عبر خدماتها، نظامًا آخر يوفر لهم أموالًا بالاستناد إلى المدة الإجمالية للاستماعات من محبيهم.

وقال المدير العام لـ«ساوندكلاود» مايكل فايسمان: «هذا طلب يتكرر منذ سنوات في القطاع. نحن سعداء لأننا أول مَن يقدم هذا الابتكار لدعم الفنانين».

وفي المحصلة، ستوفر هذه الخطوة أموالًا «لنحو مئة ألف فنان مستقل» في العالم، من خلال نظام وصفته المنصة بأنه أكثر «عدالة» و«إنصافًا» ومن شأنه في نهاية المطاف الترويج لتنوع موسيقي أكبر.

وتعد ضم منصة «ساوندكلاود» التي أُسست سنة 2007، أكثر من 250 مليون عمل موسيقي لثلاثين مليون فنان في 190 بلدًا.

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