التونسية سونيا بلقاسم تنتهي من «زينة وعزيزة»

المسلسل من المقرر عرضه على إحدى القنوات التونسية في رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة التونسية سونيا بلقاسم من تصوير سلسلة «زينة وعزيزة»، التي سيتم عرضها في شهر رمضان على إحدى القنوات التونسية.

المسلسل فكرة وإنتاج سونيا، وسيناريو وحوار إلياس مساعد، ومن إخراج زياد اليتيم، ويشارك في البطولة أروي بن إسماعيل وفرحات هنانة ونرمين صفر وصابر سيزار وتوفيق البحري.

على صعيد آخر، تستعد بلقاسم لبداية تصوير أول إنتاج عربي مشترك لها من خلال المسلسل التونسي - اللبناني «حكم النسا»، الذي يتكون من 60 حلقة، وهو من تأليف إلياس أديب، وجارٍ اختيار باقي عناصره، على أن يتم تصويره بين تونس ولبنان، وستتم إذاعة حلقاته على قنوات تونسية وعربية.

الفنانة التونسية كانت بدايتها في مصر كضيفة شرف في مسلسل «ما تخافوش» مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «ابن حلال» مع الفنان محمد رمضان ولعبت فيه دور «سوني» الفتاة التي تحلم بالتمثيل والشهرة ويستغلها شخص من جهة أمنية ليوهمها بقدرته على تحقيق حلمها، وشاركت أيضًا في مسلسل «آدم وجميلة» مع يسرا اللوزي وحسن الرداد.

كما حصد مسلسلها «تشيللو» الذي تلعب فيه دور ممرضة تونسية إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، بالإضافة إلى مشاركتها الفنان يحيى الفخراني بطولة مسلسله «قصص القرآن الكريم» لثلاثة مواسم متتالية، فضلًا عن فيلم تونسي بعنوان «آخر ديسمبر» لمحمد علي كمون.

المسلسل من المقرر عرضه على إحدى القنوات التونسية في رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)