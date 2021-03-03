الأكثر بحثا.. روبي تتصدر «غوغل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 11:39 صباحا
روبي (الإنترنت)

بعد إحياء حفلها، تصدرت الممثلة والمغنية المصرية، روبي، محرك البحث الأشهر في العالم «غوغل» كأكثر المواضيع التي يبحث عنها رواد الإنترنت في عددد من الدول العربية.

ويأتي الحفل ضمن مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، وسط تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم قرب الأهرامات، حسب «سي إن إن بالعربي»، الأربعاء.

ونشرت روبي صورًا من الحفل على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور، «إنستغرام» بتعليق مقتضب قالت فيه: «قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة».

ونالت الصور التي نشرتها الفنانة على صفحتها في «إنستغرام»، الثلاثاء، أكثر من 126 ألف تفاعل بين إعجاب وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

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