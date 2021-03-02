فنادق الطين تستقطب الزوار في قرية عمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 10:37 صباحا
لقطة عامة لقرية مسفاة العبريين العمانية، فبراير 2021 (أ ف ب)

نجح سكان قرية مسفاة العبريين العمانية في جعلها مقصدًا سياحيًّا إثر تحويل المنازل القديمة والتقليدية المصنوعة من الطين إلى فنادق صغيرة استقطبت آلاف الزوار إلى منطقة تشتهر بمسارات المشي الجبلي وقصص الجن.

وقبل ست سنوات، فتحت القرية التي يبلغ عدد سكانها 800 نسمة وتقع في منطقة ذات طبيعة أشبه بأخدود غراند كانيون في الولايات المتحدة، حاراتها الضيقة للأجانب والسكان المحليين الباحثين عن المغامرة في الصحارى والزوايا الخضراء في السلطنة الخليجية، وفق «فرانس برس».

ويروي يعقوب العبري أنّ كل شيء بدأ في العام 2010 عندما اقترح عمه على العائلة العودة إلى استخدام المنازل الطينية بعد إهمالها لسنوات في المنطقة القديمة من القرية، إنّما بغرض الضيافة.

وكان أصحاب هذه المنازل التي يعود تاريخ بنائها إلى قرون مضت قد هجروها خوفا من انهيارها، وانتقلوا للعيش في الجانب الآخر من القرية حيث بنوا مساكن جديدة.

ويقول العبري إنّ فكرة عمّه كانت الجمع «بين حياة طبيعية بسيطة لا يمسها الصخب وهي الحياة المأخوذة من حياة العماني القديم، لكن مع إضافة لمسة حضارية توفر الراحة والسلامة والحياة السهلة».

وبدأت حينها بلورة فكرة تحويل المنازل ذات الجدران البنية المصنوعة من الطين والطوب، إلى نزل بسيطة وأنيقة مفروشة بالخشب والمنسوجات التقليدية.

وبعد خمس سنوات، أنشئ أول فندق «بوتيك» للعائلة وتشغيله، مما ألهم العديد من الجيران والقرى الأخرى في أجزاء مختلفة من السلطنة فساروا على النهج ذاته محولين منازلهم إلى أماكن ضيافة.

ويوضح العبري «بدأنا بخمس غرف فقط ثم زدنا عدد الغرف واشترينا بيوتا قديمة أخرى حتى وصلنا الآن إلى 15 غرفة ولدينا مخطط للاستمرار في التوسع حتى الوصول إلى 50 غرفة».

جبال وجن
حتى قبل عملية تحويل المنازل، كانت قرية مسفاة العبريين الواقعة على بعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة من العاصمة مسقط، تمتلك عناصر الجذب السياحي.

فالقرية الممتدة على قمة جبل بارتفاع يزيد على ألف متر عن سطح البحر، هي عبارة عن مجموعة منازل تقليدية متناثرة في عشرات الأزقة الصغيرة المطلة على الأراضي المزروعة بأشجار الليمون والموز والحمضيات والنخيل.

وهي جزء من منطقة تُلقب «غراند كانيون عمان» وغالبا ما يزورها السياح للتنزه في جبالها الصخرية والوديان واستكشاف طرق العيش القديمة للسكان المحليين.

لكن المنطقة تشتهر أيضًا بقصص الجن المتوارثة منذ قرون والتي لا تزال تُروى على نطاق واسع في القرى المشابهة في كل أنحاء البلاد.

ويقول العبري مرتديا دشداشة بيضاء وعمامة تقليدية ملونة إن الإقامة في قريته «أشبه برحلة إنسانية في عالم الطمأنينة والسلام النفسي وغسل الروح من صخب وحياة المدنية المليئة بالضجيج والزحام».

ويتابع «حتى المأكولات التي توفر في هذه النزل تُجهز في بيوت عمانية من أهالي القرية».

ووفقًا لمالك الفندق، فقد نزل 5500 سائح من ألمانيا وفرنسا والخليج ومناطق أخرى من العالم في منزله في العام 2019، بمعدل إشغال سنوي بلغ 90 بالمئة، مقارنة بـ800 فقط خلال العام الأول في 2015.

وتتراوح أسعار الغرف وبحسب الموسم والحجم ما بين 90 و180 دولارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟