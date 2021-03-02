بدء التسجيل بمسابقة «هيا بن سعود» للطفل المبدع

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 02 مارس 2021, 01:05 صباحا
الفنانة الراحلة هيا بن سعود. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي عوض عبيدة للفنون التشكيلية في مدينة بنغازي عن بدء التسجيل في مسابقة الفنانة الراحلة «هيا بن سعود» للطفل المبدع، التي تستهدف الأطفال المبدعين في مجال الرسم من كل المدن والمناطق الليبية.

وأوضح نادي عوض عبيدة للفنون التشكيلية أن «عملية التسجيل في المسابقة وتسلم الأعمال المشاركة بدأ أمس الأثنين 1 مارس الجاري ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه، وذلك من خلال الحضور لمقر النادي واستلام الاستمارات مرفق بها الورقة التي سيتم انجاز العمل بها مع إستبيان لقياس آراء الناس».

وأشار النادي إلى أن الجائزة مقسمة لفئتين عمرية لكل فئة موضوع خاص بها للرسم، حيث الفئة الأولى من عمر «6 سنوات وموضوع الرسم (طبيعية)»، أما الفئة الثانية من عمر «12 إلى 15 سنة وموضوع الرسم (بورتريه)».

ولفت، نادي عوض عبيدة للفنون التشكيلية، إلى أن «تقييم الأعمال سيجري من قبل لجنة مختصة مع وضع أرقام سرية للأعمال الفنية لضمان النزاهة في التقييم، وسيعلن عن الفائز ضمن فعالية سيجري الإعلان عنها قريبا».

يذكر أن الفنانة هيا بن سعود طفلة ليبية من مواليد 2004 تميزت في مجال الفن التشكيلي رغم صغر سنها والفترة القصيرة التي عاشتها، حيث بدأت تمارس فن الرسم منذ نعومة أظفارها فتميزت بطابع خاص وخيال عال، تبلورت موهبتها عندما دخلت المدرسة في المملكة الأردنية فعرضت لوحاتها في الأردن وليبيا وتركيا وفازت في مسابقات دولية بعدة جوائز، أصيبت بمرض عضال وتوفيت بتاريخ 16 ديسمبر2016.

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