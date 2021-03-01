سكان المدينة القديمة يحتفلون بتدشين مشاريع جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 مارس 2021, 03:00 مساء
رئيس جهاز مشاريع المدينة القديمة، محمود النعاس (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل سكان المدينة القديمة بطرابلس على نغمات وتواشيح نوبات المألوف بإنجاز عدد من مشاريع ترميم وصيانة المدينة بحضور عدد من فرق الزوايا الصوفية عشاق فن المألوف والموشحات.

وأشرف على الاحتفالية جهاز مشاريع المدينة القديمة، بالتعاون مع ملتقى باب البحر.

وأقيم ضمن برنامج حفل عشاء بمقر الزاوية الصغيرة بالمدينة، تواصل ليلا في بيت إسكندر حيث أقيم حفل مماثل شارك فيه نخبة من فناني الموسيقى والغناء التراثي الليبي.

وصرح رئيس مجلس إدارة جهاز المدينة القديمة، محمود الهاشمي النعاس لـ«بوابة الوسط»، قائلًا: «نحتفل بمناسبة العيد العاشر لثورة 17 فبراير بمشاريع جرى افتتاحها، بينها تعبيد طريق درغوت، وطريق سيدي الهدار، وقاعة المناسبات الاجتماعية بزنقة أسبانويل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بصدد إنجازها قريبا، وأهم من هذا كله، هو تعبيد شارع الأكواش، وتحديث الصرف الصحي وشبكات المياه فيه، وتبليط زنقة البقار، بالتعاون مع سكان المنطقة وأصحاب المحلات».

وتابع النعاس: «لدينا الآن خمسة مشاريع، أو مسارات للبنى التحتية لتطوير أزقة وحواري المدينة بتغطية مخصصات حكومة الوفاق الوطني للاهتمام بالمدن الأثرية، والمحافظة على طابعها الأثري، وصيانة معالمها، بالإضافة إلى فضاءات ثقافية وصناعات حرفية تقليدية»، داعيًّا جهات الاختصاص وذوي المصالح المشتركة إلى مد يد العون من أجل حماية المدينة بكل ما تمثله من وجه تاريخي تراثي لليبيا، ولعاصمتها طرابلس.

من وقائع الاحتفال (خاص لـ بوابة الوسط)
من وقائع الاحتفال (خاص لـ بوابة الوسط)
من وقائع الاحتفال (خاص لـ بوابة الوسط)
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