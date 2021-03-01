«ميدلي» لأنغام ونانسي عجرم تقدمه «ريف»

الأغنية تم طرحها عبر قناة الشركة على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت شركة «ريڤ» للإنتاج الفني مشروعها الغنائي الأول، على شكل ميدلي يمزج اللهجات الخليجية والمصرية واللبنانية القديم منها والحديث، واختارت الشركة بهذه الانطلاقة عددا من أبرز نجوم الغناء في عالمنا العربي.

ووقع اختيار الشركة على أبرز مطربي عالمنا العربي منهم حسب ترتيب الأعمال الغنائية في الميدلي، «غالي حبك» حمود ناصر، «إحساس جديد» نانسي عجرم، «للصبر آخر» عبد الكريم عبد القادر، «لا تهجي» أنغام، وأغنية «سيرة الحب» لكوكب الشرق أم كلثوم.

وتم غناء العمل بأسلوب الكورال الجماعي، ليؤسس من خلال هذا العمل إبراز كورال «ريڤ» وتقديم الكورال للساحة الفنية العربية. وصرح إياد المقهوي المدير التنفيذي للشركة في بيان صحفي، أن الشركة قامت بوضع خطة إنتاجية فنية مستقبلية لتقديم أعمال جديدة وخاصة لكورال «ريڤ».

ويشار إلى أن «ميدلي كورال ريڤ» من رؤية وتوزيع موسيقي ووتريات حاتم منصور وتم تسجيل العمل في استوديوهات فايز السعيد تحت إشراف إياد المقهوي.

«ميدلي كورال ريڤ» تم طرحها عبر القناة الرسمية للشركة على «يوتيوب» وحصلت على ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في غضون أيام، كما تم طرحها أيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية.