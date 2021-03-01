القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»

يوسف شعبان، 12 فبراير 2010 (أ ف ب)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الأحد، وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر يناهز 89 عاما.

ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية موقع «فيسبوك»: «البقاء لله .. تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان».

وكانت ابنة شعبان أفادت في مداخلة هاتفية الجمعة، مع الإعلامي المصري عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية بأن حال والدها الصحية تراجعت، خصوصا بعد إصابته بفيروس كورونا، حسب «فرانس برس»

وتخطى عدد أعمال الفنان المئة خلال مسيرته في السينما المصرية، التي بدأها عام 1961 من خلال دوره في فيلم «في بيتنا رجل» الذي تولى بطولته النجم العالمي عمر الشريف.

الشهد والدموع

من أبرز الأفلام السينمائية في رصيد صاحب الصوت الأجش الشهير «معبودة الجماهير» و«زقاق المدق» و«للرجال فقط» و«كشف المستور».

أما على صعيد الدراما، فأدى الممثل المصري شخصيات حُفرَت في أذهان الجمهور ولا تزال تُستحضر حتى الآن بين أبناء الجيل الحالي.

ومن أبرز محطاته تجسيده شخصية رجل المخابرات المصرية محسن ممتاز، في المسلسل المصري الشهير «رأفت الهجان» ودور سلامة فراويلة في مسلسل «المال والبنون».

ومن أبرز الأعمال الدرامية الأخرى التي قدمها شعبان على الشاشة الصغيرة «الشهد والدموع» و«الضوء الشارد».