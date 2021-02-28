انطلاق مهرجان برلين الاثنين.. افتراضيا

جوائز معدة للتوزيع للفائزين بمهرجان برلين السنيمائي في نسخته المقبلة، في 17 فبراير 2021 (أ ف ب)

يعد مهرجان برلين السينمائي أول حدث سينمائي أوروبي، خلال العام، والذي ينطلق اففتراضا، الاثنين، مع خمسة عشرة فيلما، لكن في غياب النجوم والسجادة الحمراء والعروض في القاعات المغلقة.

وتزخر المسابقة الرسمية هذا العام بأعمال سينما المؤلف، مع اثني عشر فيلما أول، لكنها تسجل غيابا للسينما الأميركية أو الإنتاجات الضخمة بسبب تبعات الجائحة، وفق «فرانس برس».

ويتنافس اثنا عشر مخرجا وست مخرجات لخلافة الإيراني محمد رسولوف الفائز العام الماضي بجائزة الدب الذهبي التي تُسلم الجمعة إثر المهرجان الذي تقتصر فعالياته هذا العام على خمسة أيام بدل عشرة. ولن يكون للجنة التحكيم المؤلفة هذا العام من ستة فائزين سابقين بجائزة الدب الذهبي، استثنائيا أي رئيس.

وللمرة الأولى أيضا، يمنح المهرجان جائزة أفضل أداء من دون تحديد الجنس، في خطوة فريدة في المهرجانات العالمية الكبرى، بدلا عن جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

وبسبب الجائحة، ستقام النسخة الحادية والسبعون من مهرجان برلين على مرحلتين، إذ أرجئت العروض المخصصة للجمهور إلى الفترة الممتدة بين التاسع من يونيو و20 العشرين منه.

منافسة محتدمة

ومن بين الفرنسيين المشاركين في المنافسة، تقدم سيلين سكياما فيلمها «بوتيت مامان» (الأم الصغيرة) وهي قصة فتاة تختفي والدتها وتجد ضالتها في الغابات.

كما يقدم كزافييه بوفوا فيلمه «ألباتروس»، والذي يؤدي فيه جيريمي رينييه دور قائد في الدرك الفرنسي تتبدل حياته بعد قتله رجلا خلال محاولة ثنيه عن الانتحار.

ومن الجانب الألماني، يشارك في المنافسة فيلم «إيش بين دين مينش» لماريا شرادر التي نالت جائزة «إيمي» العام الماضي عن مسلسلها الناجح «أنأورثوذوكس» عبر «نتفليكس».

والفيلم الجديد هو عمل رومنسي عن روبوت يؤدي دوره دان ستيفنز (داونتاون آبي).

كذلك يشارك في المنافسة الممثل الألماني دانيال برول الذي أصبح نجما عالميا العام الماضي بفضل فيلم «غودباي لينين»، لكن هذه المرة عن أول أعماله إخراجياً عبر فيلم «نيبينان» بشأن تحسين المستوى الاجتماعي في برلين.

ويعود الروماني رادو جود الحائز جائزة الدب الفضي في 2015 عن فيلمه «أفيريم»، إلى المسابقة مع «باد لاك بانغينغ أور لوني بورن» عن مدرّسة ينتشر لها فيلم جنسي عبر الإنترنت.

وعلى هامش المسابقة، يقدم المهرجان الألماني أيضا في عرض عالمي أول وثائقي من إنتاج «إتش بي أو» عن تينا تورنر، للمخرجين دان ليندسي وتي. جي. مارتن.

خوف وضبابية

وأخرجت الأفلام كلياً أو جزئيا خلال الجائحة، بحسب المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان.

وقال شاتريان «فيما يقدم بعضها مباشرة العالم الجديد الذي نعيش فيه، هي تحمل كلها في طياتها الطابع الضبابي للوقت الحالي» كما تعكس «شعور الخوف السائد في كل مكان».

وكان مهرجان برلين الذي انطلق العام 1951، الحدث السينمائي الأوروبي الكبير الوحيد الذي أقيم بصورة طبيعية السنة الماضية قبل تدابير الإغلاق وإقفال دور العرض.

ومذاك، تسببت الجائحة بإلغاء أو إرجاء المواعيد السينمائية في العالم أجمع. ومن أبرز هذه الأحداث، اضطر منظمو مهرجان كان السينمائي الذي يقام اعتياديا في مايو، إلى إلغاء الحدث العام الماضي فيما بات مقررا إقامة نسخة 2021 في يوليو.

لكن على ضوء الوضع الصحي، قد يرجأ المهرجان مجددا إلى الخريف المقبل الذي يبدو زاخرا بالأحداث المقررة، خصوصا مع مهرجاني البندقية وسان سيباستيان.

وعلى غرار مهرجان برلين، آثرت أحداث سينمائية كبرى أخرى تنظيم فعالياتها افتراضيا، بينها مهرجان ساندانس، أحد أبرز الأحداث المخصصة للسينما المستقلة في الولايات المتحدة.