«تعلم على تيك توك» مع هبة مجدي ومروان يونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 12:41 مساء
من كواليس برنامج «ليرن أون تيك توك» (بوابة الوسط)

انتهي عدد من النجوم من تصوير الحلقات الخاصة بهم في برنامج «ليرن أون تيك توك» (تعلم على تيك توك) #LearnOnTikTok.

وتدور فكره البرنامج حول مناقشة موضوعات في مختلف المجالات، ومنها: «الرياضة والتغذية» و«التكنولوجيا والعلوم»، قدمها الإعلامي مروان يونس، الذي يستضيف عددا من المشاهير منهم بطلة العالم للأسكواش نور الشربيني والرياضي حسن جبر وخبيرة التغذية نورهان قنديل وفريق «ديسكو مصر» وعبدالله رخا.

وفي حلقة عن «الموضة والتجميل» التي قدمتها الفنانه هبة مجدي، واستضافت عددا من المختصين في هذا المجال، ومنهم الاستايلست إيمان الخميسي وخبيرة التجميل ريهام خليفة والانفولونسرز لجين صلاح وإنجي الانجباوي.

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وأشارات نهلة مجدي مديرة قسم التسويق في تيك توك بالشرق الأوسط إلى أنها سعيدة بهذه التجربة لأن فكرة البرنامج قائمة على مساعدة الجمهور من تعلم مواضيع ومحتويات جديدة، أثناء تصفحهم وسائل التواصل الاجتماعي عن كل ما هو جديد في جميع المجالات المختلفة سواء تكنولوجيا أو علميا أو فنيا.

ونفذ الفكرة Cube Music محمد علام Ministry of happiness محمد شهاب ووليد توفيق، وذلك بعد أن تعاونوا مؤخرا في حفل النجم محمد حماقي احتفالا برأس السنه تحت سفح الأهرامات.

من كواليس برنامج «ليرن أون تيك توك» (بوابة الوسط)
من كواليس برنامج «ليرن أون تيك توك» (بوابة الوسط)
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