أغنية تثير الجدل في قبرص.. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 10:36 صباحا
المغنية اليونانية إيليني فوريرا (أ ف ب)

أثارت الأغنية التي اختارتها قبرص لتمثيلها في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية جدلا على الجزيرة المتوسطية، إثر تهديد مجهولين بـ«إحراق مبنى» الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وانتقادات حادة من أساتذة تربية دينية.

وبثت قناة التلفزيون العامة «سي واي بي سي» للمرة الأولى الأربعاء الأغنية التي تحمل عنوان «إل ديابلو» («الشيطان» بالإسبانية) بصوت المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو، وفق «فرانس برس».

وأبلغت القناة العامة الشرطة عن تلقيها اتصالا من جهة مجهولة يهدد بإحراق مبنى هيئة «سي واي بي سي» احتجاجا على اختيار الأغنية لتمثيل هذا البلد المتوسطي الذي تقطنه أكثرية سكانية من المسيحيين الأرثوذوكس، في مسابقة «يوروفيجن»، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

النقابة
كما نشرت نقابة لمدرّسي التعليم الديني في المدارس بيانا الجمعة حضّت فيه الهيئة القبرصية العامة على التراجع عن هذا الاختيار.

وأبدت النقابة «هولها» إزاء كلمات الأغنية التي اختيرت لتمثيل الجزيرة في المسابقة الغنائية الأوروبية المقررة في مايو، قائلة إن المغنية «تمجد بالشيطان وتكرس له حياتها وتحبه».

كذلك تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها هيئة «سي واي بي سي» العامة «لاختيار أغنيات بهذه النوعية الرديئة».

وتساءلت النقابة: «لماذا يصعب لهذه الدرجة اختيار فنانين من جزيرتنا (...) في إمكانهم الترويج لثقافتنا وتقاليدنا الموسيقية في المسابقات الغنائية الدولية؟»،

وردت «سي واي بي سي» على الانتقادات متحدثة عن سوء فهم لكلمات الأغنية التي تستلهم من «الصراع الدائم بين الخير والشر».

وتدأب قبرص منذ أربعة عقود على المشاركة في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، وهي حققت أفضل تصنيف لها في العام 2018 بحلولها في المرتبة الثانية.

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