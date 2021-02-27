صدور «أيام القومية في ليبيا» لسالم الكبتي

صدر، السبت، كتاب «أيام القومية في ليبيا» لمؤلفه المؤرخ سالم الكبتي.

ويأتي الكتاب ضمن باقة إصدارات مكتبة الكون للطباعة والنشر والتوزيع للعام 2021، ويقع في 168 صفحة، ويضم ثمانية فصول تتبع حركة القوميين والبعث منذ دخولهم إلى ليبيا مدعما بالوثائق والصور.

يقول المؤلف في مقدمة كتابه: «صفحات الكتاب تروي ما حدث في ليبيا خمسينيات وستينيات القرن العشرين، مدعمة بالصور والوثائق، فهل تعي الأجيال دورها الحقيقي عن وعي نبيل لبناء الأمة والنهوض بها من الركام الأسود الذي يحيط بمستقبلها وقارب أن يفتنها ويمزقها إلى نقاط مجهولة».

ويضاف الكتاب إلى سلسلة الإصدارات السابقة للدار، وآخرها كتاب بعنوان «تاريخ الاكتشافات الأخيرة في كيريني»، من تأليف ضابطي البحرية البريطانية روبيرت مردوخ سميث وأدوين أوغوستوس بورشير، وترجمة أستاذ التاريخ في الجامعة السنوسية الإسلامية في البيضاء، حسين الفقيه، الذي صدر الأسبوع الماضي.