«ماتشو بيتشو» يعيد فتح أبوابه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 02:44 مساء
سياح في موقع ماتشو بيتشو في البيرو في الثاني من نوفمبر 2020 (أ ف ب)

بعد شهر من الإغلاق، تعيد قلعة ماتشو بيتشو العائدة لحضارة الإينكا في البيرو، الإثنين، فتح أبوابها أمام السياح.

وسيقتصر العدد المسموح له بالزيارة على 40% فقط من القدرة الاستيعابية الاعتيادية، حسب «فرانس برس».

وقال مصدر في وزارة الثقافة: «سنعيد فتح القلعة في الأول من مارس، مع قدرة استيعابية محددة بـ40%. سيُسمح بدخول 897 شخصا يوميا إلى الموقع مع اعتماد بروتوكول صحي مشدد».

وبعد إغلاق استمر ثمانية أشهر في 2020، أعاد الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1983، فتح أبوابه في نوفمبر الفائت، لكن أعيد إغلاقه مجددا في 31 يناير بسبب موجة وبائية ثانية من «كوفيد-19».

ومع إعادة الافتتاح في نوفمبر، حُدد العدد الأقصى للزوار بـ2244 يوميا، لكنه بات حاليا دون الـ900.

وقررت حكومة البيرو الأربعاء رفع تدابير الإغلاق المفروضة في مناطق عدة منذ نهاية يناير على 16 مليون شخص بعد ارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19».

وسجل البلد الأميركي الجنوبي الذي يعد 33 مليون نسمة، حصيلة ضحايا للفيروس من بين الأسوأ في أميركا اللاتينية نسبة لعدد السكان. كما يعاني البلد تبعات اقتصادية قاسية جراء الجائحة.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.12% سنة 2020. وطاول التراجع خصوصا القطاع السياحي الذي تقلص بنسبة 50.45% وفق البيانات الرسمية.

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