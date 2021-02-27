«الثقافة» تحيي يوم الطفولة المغاربي

مكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة يحيي يوم الطفولة المغاربي (فيسبوك)

تحت شعار «أطفالنا صناع الحياة»، أحيا مكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة، الخميس، بديوان الهيئة بطرابلس، يوم الطفولة المغاربي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاه النشيد المغاربي الجامع، فيما شهد الحفل تكريم الشخصيات التي عملت من أجل الطفل، حسب منظور الهيئة العامة للثقافة، على صفحتها الرسمية في «فيسبوك». وألقيت كلمات للمناسبة، وسط حضور كبير للمهتمين بشؤون الطفل، بينما قدم العديد من أغاني الأطفال والتي كان أغلبها من إنتاج الهيئة العامة للثقافة.

وحضر الاحتفالية رئيس الاتحاد المغاربي للطفل، ومدير مركز البحوث، والمعلومات عضو اللجنة التسييرية للهيئة، ومديرو الشؤون الإدارية والمالية وثقافة الطفل والبرامج والأنشطة الثقافية والإنتاج الثقافي بديوان الهيئة.

مكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة يحيي يوم الطفولة المغاربي (فيسبوك)

مكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة يحيي يوم الطفولة المغاربي (فيسبوك)