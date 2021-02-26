«الرجل الذي باع ظهره» و«ستاشر» قريبًا على «شاهد VIP»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 10:46 صباحا
بوستر فيلم «ستاشر» (خاص لـ بوابة الوسط)

في سياق سعيها إلى توفير أفضل الإنتاجات في المنطقة، تعرض منصة «شاهد VIP» الفيلميْن الشهيريْن الحاصليْن على استحسان كبار النقاد، إلى جانب العديد من جوائز وترشيحات أبرز المهرجانات السينمائية العالمية: «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و«ستاشر» للمخرج المصري سامح علاء.

يتطرق فيلم «الرجل الذي باع ظهره» إلى قصة لاجئ سوري في لبنان، يبيع ظهره لأحد رسّامي الوشوم المشاهير، ليستخدمه في نقش وشمٍ سرعان ما يلقى إقبال جامعي اللوحات الفنية من كل مكان. اختير الفيلم ضمن قائمة فئة الأفلام العالمية الطويلة لحفل جوائز الأوسكار الـ93 لهذا العام.

أما فيلم الروائي القصير «ستاشر» (أخشى أن أنسى وجهك)، فيروي قصة شاب عمره 16 عاما ينفصل عمّن يحب لمدة 82 يوما، قبل أن يبدأ رحلة شاقة ومضنية للقاء الأحبّة مهما كلّفه الأمر؛ وحصل الفيلم على «السعفة الذهبية» في مهرجان «كان السينمائي» لسنة 2020.

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