هند صبري تبدأ «البحث عن علا» تمهيدًا لعرضه على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 01:00 مساء
من كواليس تصوير «البحث عن علا» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت «نتفليكس»، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، بدء تصوير المسلسل العربي الأصلي الجديد من بطولة النجمة هند صبري «البحث عن علا».

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، وداليا شوقي. ويضم المسلسل ظهورا خاصا لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة «علا عبدالصبور» والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور عشر سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير «عايزه أتجوز».

ويستكشف «البحث عن علا» قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

«البحث عن علا» من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل منتجا منفذا لأول مرة عبر شركتها «SALAM PROD» بالتعاون مع «Partner Pro» والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال.

يعكس مسلسل «البحث عن علا» التزام «نتفليكس» بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات. «البحث عن علا» هو مسلسل جديد تنتجه «نتفليكس» في مصر كما ستطلق مسلسل «دراما كوين» بطولة أبلة فاهيتا، وكارو، وبودي، قريبًا والمتوقع صدوره في 2021 أيضًا.

من كواليس تصوير «البحث عن علا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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