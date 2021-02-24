«تاريخ ليبيا الثقافي» في ندوة مكتبة طرابلس العلمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 03:50 مساء
من وقائع الندوة الثقافية (خاص لـ بوابة الوسط)

نظمت مكتبة طرابلس العالمية الندوة الثقافية، في فندق المهاري بطرابلس، تحت عنوان «قراءات ومقاربات نقدية في تاريخ ليبيا الثقافي»، للكاتب عمار جحيدر، الذي صدر حديثًا عن مكتبة طرابلس العلمية العالمية.

وحسب صفحة الهيئة العامة للثقافة في «فيسبوك»، الإثنين، شارك في الندوة، التي أدارها الباحث جمال أحميدة، رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبدالحميد الهرامة، ورئيس مجلس إدارة مكتبة طرابلس العلمية فاطمة حقيق، والدكتور جمعة الزريقي، والدكتور محمد مصطفى بالحاج، والدكتور عبدالسلام سعود، والدكتور محمد الخازمي، وعدد من المثقفين والباحثين.

من وقائع الندوة الثقافية (خاص لـ بوابة الوسط)
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