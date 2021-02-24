أحمد الشريف يعود بـ«يوميي» باللهجة اللبنانية (فيديو)

أحمد الشريف (بوابة الوسط)

طرح المطرب التونسي أحمد الشريف عملا جديدا باللهجة اللبنانية بعنوان «يوميي» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» والتطبيق الموسيقي «أنغامي».

الأغنية كتب كلماتها الشاعر ألكسندر، والألحان والتوزيع لهادي عبدالمقصود، ماكس وماستر تميم، والإخراج لخليل العايدي.

وحدد أحمد هذا الموعد لطرح العمل كونه رومانسيا ويتناسب مع أجواء الشتاء، ويعتبر هذا اللون من الأغاني سر نجاح الشريف في السابق مثل «وتودعنا»، و«عيني في عينك».

ويستعد المطرب التونسي الفترة المقبلة لاختيار أعمال جديدة كما ينتظر تخفيف إجراءات السفر من قبل بعض الدول بسبب «كورونا» ليبدأ جولته الفنية في عدة دول عربية.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد الشريف كان فيديو كليب أغنية «خلينا نرجع» باللهجة التونسية.