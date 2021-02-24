فوبيا إسحاق وليلين في صدارة «التريند» الجزائري بـ«شيماء»

بوستر أغنية «شيماء» لفوبيا إسحاق (خاص لـ بوابة الوسط)

حققت أغنية «شيماء» نجاحا كبيرا، حيث تصدر فوبيا إسحاق وليلين «التوب» الجزائري والمغربي والمراكز الأولى في تونس بعد إطلاق الديو حصريا على تطبيق «أنغامي»، ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية من طرف المستمعين والفنانين الجزائريين.

«شيماء» من كلمات وتلحين فوبيا إسحاق، وتم إنتاجها من طرف شركة «شبكة نات»، وصورت في الجزائر تحت الإدارة الفنية وإخراج ليندة بورني، وسيطرح الفيديو كليب عبر منصة «أنغامي» و«يوتيوب» الخميس.

شيماء عبارة عن رسالة أخ لأخته، يعطي فيها نصائح حتى تنجح في حياتها، كيف تحسن الاختيار لتفادي المعاناة والانحرافات المأساوية في حياتها.

ولا يعتبر هذا العمل مجرد أغنية، بل رسالة ضد مختلف أشكال العنف ضد المرأة بكل أشكاله: الحسد، والمضايقات، والتخلي من طرف العائلة والمجتمع، والإساءات.