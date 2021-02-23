بعد نجاح قناعي رمضان ولمجرد.. المغربي يوسف شريبة يخوض تجربة التمثيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 01:37 مساء
يوسف شريبة (بوابة الوسط)

كشف عارض الأزياء المغربي العالمي، يوسف شريبة، عن خوضه تجربة التمثيل مع مخرج مصري شهير بعمل سينمائي ضخم.

وتواصل يوسف شريبة مع محبيه ليجيب عن سؤال متكرر لهم عن خوضه عالم السينما والدراما التليفزيونية.. ليجيب عليهم عبر خاصية «ستوري» بحسابه على «إنستجرام» قائلا: «بالفعل هناك مفاجأة وسأدخل عالم التمتيل، وهناك مخرج مصري أعجب بشخصيتي».

واختتم شريبة كلمته بتوجيه الشكر للمخرج والشعب المصري الشقيق، حسب قوله.

ورد العديد من متابعي يوسف شريبة بأن فريق العمل بالفيلم سيكون من المحظوظين، إذا قام يوسف بوضع شخصيات وأعلام البلدان وبعض اللوحات الشهيرة كـ«فلترات» يرتديها أكثر من ٨٠٠ مليون حول العالم من مستخدمي الفلترات التي يصممها.. ليرد عليهم: «كل شيء وارد».

ونجح يوسف شريبة مؤخرا في تصميم قناع طبي خاص بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع «إنستجرام»، يعكس وجه الفنان محمد رمضان إلى جانب قناع آخر لوجه الفنان المغربي سعد لمجرد، وانتشرت هذه الأقنعة وسط محبي النجمين، وهي تعد مبادرة تشجيعية لمواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

يوسف أشار إلى أن مبادرته تصب في خانة تشجيع جيل الشباب على ارتداء القناع الطبي، وأن وجوه النجوم تلعب دوراً إيجابياً في تعميم ثقافة الوقاية من التعرض للإصابة بالفيروس الخطير، وأن الأقنعة القادمة سوف تعكس وجوه مجموعة من النجوم العرب على أمل أن ينتهي كابوس هذا الوباء.

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