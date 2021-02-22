مهرجان «محمد كرازة»: 40 فنانا و100 صورة في المعرض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:58 صباحا

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان «محمد كرازة» للتصوير عدد الأعمال التي قبلت للمشاركة في المعرض المصاحب للحدث الثقافي الكبير، إذ وصلت إلى 100 عمل، لـ40 مصورًا.

وقال عضو لجنة المهرجان، طارق الرويمض، إن اللجنة استثنت من المشاركة الأعمال التي لم يلتزم أصحابها بالشروط المعلنة، من حيث جودة الصورة، التي حددتها اللجنة بـ1 ميغا بكسل، وكذلك بعض الصور لم تنطبق عليها الشروط الفنية، وفق ما نشر على صفحة الهيئة العامة للثقافة في «فيسبوك»، الأحد.

وأوضح الرويمض أن المعرض سيخصص جناحًا لصور الفنان محمد كرازة بالأبيض والأسود، وعددها 60 صورة، ترصد التاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي لليبيا في مراحل مختلفة.

وتشمل قائمة المصورين الفوتوغرافيين المشاركين في المعرض الأسماء التالية:
1- إبراهيم عزاقة

2- أبو بكر قرمان.

3- أحمد البارودي.

4- أحمد علي يحمد.

5- أروى بلقاسم عياد.

6- آيات صالح.

7- إيمان بن عامر.

8- بشار شقليلة.

9- بلقيس طارق.

10- جلال عثمان.

11- د. الطاهر الثابت

12- رمضان كرنفودة.

13- ساسي حريب.

14- سيف الإسلام العجمي.

15- طارق الرويمض.

16- طاهر الديب.

17- طه الجواشي.

18- عادل أبو جناح.

19- عبد الحكيم اليمني.

20- عبد الله مرعي.

21- عبد الملك عصام الدين المكي.

22- علي القلالي.

23- عماد منكوسة.

24- عياد ناجعة.

25- غفران عبد القادر السنوسي

26- ليلى المغربي.

27- ماهر العوامي.

28- محمد الحاراتي.

29- محمد الهوني

30- مختار حودة.

31- مهند الحسان.

32- مودة بشير.

33- نزار شنيشح.

34- نور الدين أبودينة.

35- نورا مراجع.

36- هاجر محمد كريبان.

37- هيثم المغربي.

38- وليد عبد الرزاق الصابري.

39- يمنى يحي دقدق.

40- عمر الأميل.

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