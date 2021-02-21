منظّمو مهرجان هيلفيست يلوحون بالإلغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 01:15 مساء
جانب من مهرجان هيلفيست الفرنسي، 21 يونيو 2019 في كليسون (أ ف ب)

يتجه منظّمو مهرجان هيلفيست الفرنسي المهرجان إلى إلغاء النسخة المقبلة، بدعوى أنه «من غير الممكن بقاء خمسة آلاف متفرج جالسين في حفلة لموسيقى الميتال».

وهذا الرقم هو السقف الذي وضعته السلطات الفرنسية للسماح بإقامة حفلات المهرجانات الصيفية، حسب «فرانس برس»، السبت.

وكان هذا المهرجان المقرر إقامته في يونيو في كليسون (غرب فرنسا) استقطب 180 ألف شخص عام 2019، وألغي عام 2020. وحددت وزارة الثقافة الفرنسية الخميس الإطار العام لإقامة مهرجانات هذا الصيف، واشترطت أن يكون الحدّ الأقصى للحضور خمسة آلاف شخص، على أن يكونوا جالسين ومتباعدين.

وقال رئيس مهرجان هيلفيست بن باربو: «سيتم اتخاذ قرار في الأيام المقبلة، يجب أن أدرس الأمر مع فريقي ومع نظرائي الدوليين، لكن بقاء خمسة آلاف من محبي موسيقى الميتال جالسين ومتباعدين أمر غير ممكن».

في المقابل، رحّب رئيس مهرجان فرانكوفولي الذي يقام في منتصف يوليو المقبل في لاروشيل (حضره 150 ألف شخص عام 2019) بقرار وزيرة الثقافة روزلين باشلو معتبراً أنه « خبر ممتاز».

وقال لوكالة فرانس برس «في أبريل من العام الفائت (...) كنا من دون قرار، وها نحن اليوم في فبراير وتبلغنا بإمكان إقامة مهرجانات، وهذا أمر رائع فعلاً».

وأضاف رئيس مهرجان هيلفيست «إذا كان بعض الزملاء في المهرجانات سعداء بالإطار الذي أعلنته وزيرة الثقافة الخميس، فأنا من أولئك الذين لم يفرحوا».

وتابع قائلاً «لاحظنا أن الوباء كان أقل تفشياً في الصيف، وهذه السنة لدينا اللقاحات، ومع ذلك تفرض القيود نفسها التي فرضت العام المنصرم».

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