فرنسا: اقتراح بإدراج «طقوس الحانات» ضمن التراث الثقافي

نادل يقدّم الأطباق إلى الزبائن في إحدى الحانات في كيمبر (أ ف ب)

تحت عنوان «فن العيش الخاص بالحانات»، قدمت جمعية فرنسية إلى وزارة الثقافة اقتراحًا، بإدراج طقوس الحانات الفرنسية الصغيرة (بيسترو) ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبلاد.

ومن المفترض أن تبت وزارة الثقافة في هذا الطلب الأسبوع المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح رئيس جمعية «الاعتراف بفن العيش الخاص بالحانات الصغيرة والمقاهي في فرنسا كتراث ثقافي غير مادي»، آلان فونتين، أن الاقتراح «لا يتناول الحانة بحد ذاتها كمكان، لكنه يتمحور على إعطاء صفة التراث الثقافي غير المادي لفن العيش» الخاص بهذه الحانات.

ويأتي طلب الجمعية التي تأسست قبل ثلاث سنوات في وقت تركت جائحة كوفيد-19 أثرًا سلبيًا عميقًا على فن العيش هذا بسبب تدابير الإقفال العام المستمرة منذ أشهر.

وكانت الجمعية قدمت مشروعًا أول في هذا الصدد في 2019 لكنها عادت وسحبته لأنها لم تسجل فيه سوى «الحانات الباريسية»، على ما أفاد فونتين، ثم قدمت مجددًا في أكتوبر لوزارة الثقافة ملفًا بعنوان «فعل تناول الطعام معًا في مقاهي فرنسا وحاناتها الصغيرة»، على أن تتخذ الوزارة قرارًا في شأنه الأسبوع المقبل.

ولاحظ فونتين، وهو نفسه صاحب حانة صغيرة في الدائرة الثانية في باريس، أن «تقليد الحانات الصغيرة والمقاهي هو إرث فرنسي مشترك وغير مادي، يقوم على الحرية والتشارك».

وقال فونتين، في شريط فيديو أرسله إلى رئيس الجمهورية، «عندما تقفل حانة صغيرة في قرية، فإن روح القرية هي التي تختفي»، أما «في أحياء المدن الكبيرة، فهي (...) مكان للحب والصداقة». وجمعت عريضة عبر الإنترنت لدعم الطلب نحو 13 ألف توقيع.