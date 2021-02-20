كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا

كيم كارداشيان وكانييه ويست (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الطلاق رسميا من زوجها مغني الراب كاني ويست، لتنهي رحلة زواج استغرقت سبع سنوات.

وقال موقع «تي.إم.زد» لأخبار المشاهير إن الانفصال يجري بشكل ودي، وإن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، حسب «سكاي نيوز».

وذكرت مجلة «فارايتي» عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق، الجمعة.

وتزوج ويست بكارداشيان في 2014، بعد أعوام من مواعدتها، ولديهما معا أربعة أطفال، ابنتهما نورث (سبعة أعوام)، وابنهما ساينت (خمسة أعوام)، وابنتهما شيكاغو (ثلاثة أعوام)، وطفلهما سالم (عام ونصف العام).

وقال مصدر لـموقع «بيج 6» إن علاقة الزوجين «انتهت»، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، التي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.

ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ «ضخمة من التسويات» وتقاسم الثروات، خصوصا بالنظر إلى ثروة كل منهما.

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها نحو 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع «إنستغرام»، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.