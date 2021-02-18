توقيف السائق المسؤول عن مقتل والد نيكي ميناج دهسًا

مغنية الراب نيكي ميناج، مايو 2019 (أ ف ب)

أعلنت شرطة نيويورك، الأربعاء، توقيف رجل متهم بالتسبب بمقتل والد مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج بعدما دهسه بسيارته ولاذ بالفرار.

وأوضحت الشرطة المحلية أن تهمة «مغادرة مكان الحادث الذي أسفر عن مقتل شخص»، وتهمة «التلاعب بالأدلة» وجهتا إلى تشارلز بوليفيتش (70 عاما)، وفق «فرانس برس».

ودفع بوليفيتش ببراءته، وأخلي سبيله بعد دفعه كفالة بقيمة 250 ألف دولار، على ما أفاد وكيله المحامي مايكل سكوتو في تصريح لشبكة «سي إن إن».

وكان والد نيكي ميناج روبرت ماراج (64 عاما) يسير في أحد شوارع مينولا في جزيرة لونغ آيلاند، الجمعة، عندما صدمته سيارة.

ولاذ السائق بالفرار، فيما نقل ماراج إلى المستشفى حيث فارق الحياة السبت.

ولم تدل المغنية البالغة 38 عاما المولودة في ترينيداد وتوباغو، التي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، القريب من المكان الذي قُتل فيه والدها، بأي تعليق رسمي حتى الآن.