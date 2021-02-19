خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 11:31 صباحا
المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل المؤلف الموسيقي المصري خالد الكمار وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار 2»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل يجمع في بطولته الثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، مع ظهور خاص لنخبة من ألمع نجوم الدراما والسينما طوال حلقاته، ويعد استكمالًا للنجاح الجماهيري الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة العام الماضي.

ووقع اختيار المخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي على الموسيقار الشاب خالد الكمار لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل المنتظر هذا العام، وتم الانتهاء بالفعل من أغلبية حلقاته مع استمرار تصوير بعض المشاهد حاليا.

وكان آخر الأعمال التي وضع الكمار بصمته الموسيقية عليها هو مسلسل «ما وراء الطبيعة»، أول عمل درامي مصري من إنتاجات منصة «نتفليكس» العالمية، وأول تجسيد حي لسلسلة الروايات الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

خالد الكمار مؤلف وموزع موسيقي شاب، تمتد رحلته في عالم الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية والسينمائية لقرابة عشر سنوات، رغم بعد مجال دراسته الأصلية للهندسة في الجامعة الألمانية، وضع خلال مسيرته الفنية لمسته الموسيقية في عدد من أشهر المسلسلات والأفلام، من بينها «لص بغداد»، و«عهد الدم»، و«صاحب المقام»، و«عشم»، و«ديكور»، و«قابيل»، إضافة لموسيقى الموسم الأول من «متحف الدحيح».

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