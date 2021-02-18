«ريسايكل» على مسرح الطليعة السبت

مشهد من العرض المسرحي «ريسايكل» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف المخرج عادل حسان مدير فرقة «مسرح الطليعة» بالبيت الفني للمسرح المصري أن الفرقة تقدم من جديد عرضها الناجح «ريسايكل» وذلك ابتداء من السبت، على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور بمنطقة العتبة (وسط القاهرة).

العرض نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة «كورونا»، وقام بالتدريب فيها الفنانون محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، إشراف المخرج شادي سرور.

«ريسايكل» يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من المشاهد الدرامية في قالب كوميدي اجتماعي، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة (خاص لـ بوابة الوسط)